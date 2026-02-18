В День защитника Отечества парковки в Московской области станут бесплатными

18 февраля 2026, 20:19

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Платные парковки во всех городских и муниципальных округах Подмосковья 23 февраля будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Первые платные парковки в подмосковных городах появились 1 ноября 2024 года. Сейчас в 37 муниципалитетах региона расположено более 260 таких парковок. Они являются бесплатными для владельцев мотоциклов, электромобилей, а таже для многодетных семьей, получивших соответствующие разрешения.

«В День защитника Отечества можно будет бесплатно парковаться на платных парковках Подмосковья. Соблюдайте правила дорожного движения и паркуйтесь правильно», – говорится в Telegram-канале ведомства.