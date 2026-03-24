В деревенском доме под Москвой нашли нарколабораторию и 20 кг мефедрона
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в подвале частного дома в деревне Петрушино Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Выпуск запрещённых веществ открыл ранее судимый приезжий из Челябинской области. Мужчину задержали.
«В доме и гараже полицейские нашли лабораторную посуду и технику, канистры с прекурсорами, а также контейнеры с жидкостями и порошком», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что порошок весом более 20 килограммов содержит в составе мефедрон. Кроме того, в тайнике возле Домодедова полицейские нашли ещё килограмм порошка, который хозяин лаборатории подготовил к продаже.
Задержанный рассказал, что все инструкции по производству наркотиков он получал от кураторов. Кроме того, наниматели оплатили аренду дома и предоставили через закладки оборудование и химикаты.