Водитель переехал женщину на внедорожнике в Волгограде: что с приговором?
Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил без изменений приговор 74-летнему жителю Волгограда Александру Паку, осужденному по делу о гибели женщины после наезда на внедорожнике. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
Таким образом, решение Волгоградского областного суда вступило в законную силу. Ранее, в ноябре 2025 года, на основании обвинительного вердикта присяжных Пака приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права управлять транспортными средствами на три года и постановил выплатить потерпевшим пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Осужденный вину не признал. Его защита обжаловала приговор, добиваясь его отмены и направления дела на новое рассмотрение, однако апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры. Как уточнили в надзорном ведомстве, речь идет об уголовном деле об убийстве, совершенном путем наезда на автомобиле.
Трагедия произошла 22 октября 2024 года рядом с одной из школ Волгограда. Суд установил, что водитель BMW X7 столкнулся со встречным автомобилем Toyota RAV4, за рулем которого находилась 40-летняя женщина. В салоне машины также были двое ее детей.
После аварии мужчина не остановился и попытался уехать. Женщина вышла из автомобиля и попыталась его остановить, схватившись за ручку двери. Однако водитель, как установил суд, увеличил скорость и резко повернул направо, из-за чего она упала на проезжую часть. Затем он сдал назад и переехал потерпевшую задним левым колесом — по телу и голове.
Женщину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя чуть больше месяца она скончалась.
