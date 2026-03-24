Пьяный россиянин поджег авто бывшей жены из ревности
44-летнего жителя Урюпинска задержали по подозрению в попытке поджога автомобиля бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области в своем телеграм-канале.
В полицию обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный пытался сжечь ее «Ладу Гранту», припаркованную у дома. Оперативники выяснили, что преступление совершил бывший муж заявительницы.
По версии следствия, пьяный мужчина приревновал экс-супругу и решил ей отомстить. Он взял пустую стеклянную бутылку у себя в гараже, наполнил ее горючей жидкостью и поставил на капот машины, после чего поджег и скрылся. Мать потерпевшей увидела горящее авто из окна и рассказала дочери. Владелица выбежала на улицу и самостоятельно потушила огонь.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
