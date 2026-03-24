Одна привычка погубила слесаря, спустившегося в колодец
В Дзержинске слесарь погиб на смене после того, как спустился в колодец без противогаза и отравился метаном. Об этом сообщает телеграм-канал «Ni.Mash».
Аварийную бригаду вызвали для очистки канализации от засора. Один из специалистов полез вниз, чтобы установить шланг, и надышался газом. Старший товарищ пытался спасти его до приезда скорой, но не смог.
Согласно технике безопасности, противогаз должен был быть закреплен хотя бы на поясе. Однако, по словам мастера, работники курят по одной-две пачки сигарет в день и в маске им тяжело дышать, поэтому надевать ее отказываются.
В итоге мастеру назначили два года принудительных работ за нарушение, повлекшее смерть работника.
