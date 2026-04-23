Гадалка напугала россиянку порчей и выманила у нее все накопления
Полиция Красноярска задержала 53-летнюю местную жительницу, которая под видом снятия порчи выманила у 26-летней горожанки все сбережения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В полицию Красноярска обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что в феврале у ворот исправительного учреждения познакомилась с 53-летней женщиной. Обе пришли, чтобы передать посылки своим родственникам, которые находятся в местах лишения свободы. Новая знакомая убедила россиянку, что на неё наложена порча, и предложила свою помощь в её устранении.
В течение нескольких месяцев женщина следовала указаниям лжецелительницы. Ей пришлось несколько раз закапывать деньги на кладбище, а также приносить свои сбережения, спрятанные в книге, для проведения обрядов. Позже мошенница сообщила, что порча также угрожает её маленькой дочери. Испугавшись за ребёнка, мать продолжила платить за мифическое избавление. В итоге за несколько месяцев она лишилась всех своих сбережений — 265 тысяч рублей.
Правоохранительные органы установили личность подозреваемой и задержали её. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, женщине может грозить до шести лет лишения свободы.
Читайте также: