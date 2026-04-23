В Подмосковье мужчина избил ребёнка деревянной палкой и бросил его одного

23 апреля 2026, 15:35

В подмосковной деревне Петрищево мужчина ударил мальчика палкой и ушёл

В подмосковной деревне Петрищево мужчина избил маленького ребёнка деревянной палкой и ушёл, оставив его одного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Инцидент произошёл накануне. Девушка, приехавшая с семьёй для покупки дачного участка, рассказала, что во время осмотра дома мужчина — предположительно отец или дедушка — нанёс ребёнку несколько ударов палкой по туловищу, после чего ушёл.

«Мы услышали, как ребёнок громко заплакал, были слышны удары по комбинезону. Сам момент заснять мы не успели. А как только мужчина заметил, что мы его снимаем, быстро ушёл, оставив ребёнка одного. Там ещё находилась мать, которая кричала: «оставь его, пусть валяется дальше», — рассказала очевидица.