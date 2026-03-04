Две сотни русских туристов вынуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер

04 марта 2026, 03:40

Фото: iStock/Dylan Winter

Около 200 российских туристов будут вынуждены покинуть круизный лайнер Celestyal Journey до 7 марта. Об этом вчера рассказали РИА Новости сами пассажиры судна, застрявшего в столице Катара с 28 февраля.





По громкой связи пассажирам объявили, что им разрешено находиться на борту только до восьми часов утра субботы. Дальнейшие планы и действия россиянам не разъяснили.



