Две сотни русских туристов вынуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер
Около 200 российских туристов будут вынуждены покинуть круизный лайнер Celestyal Journey до 7 марта. Об этом вчера рассказали РИА Новости сами пассажиры судна, застрявшего в столице Катара с 28 февраля.
По громкой связи пассажирам объявили, что им разрешено находиться на борту только до восьми часов утра субботы. Дальнейшие планы и действия россиянам не разъяснили.
Эту информацию подтвердил собеседник агентства из Челябинска, у которого на Celestyal Journey находится 69-летняя мама с внуком. Отмечается, что многие туристы оказались в сложном положении, ведь у них нет при себе наличных. При этом российские банковские карты в Катаре не работают.
Пассажиры обратились в посольство РФ в Катаре с просьбой взять ситуацию на контроль и помочь связаться с круизной компанией. Дипломаты включили их в список граждан, ожидающих вылета на Родину.
