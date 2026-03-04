Воспитательница внезапно начала задыхаться и скончалась в детском саду Благовещенска

04 марта 2026, 06:47

Фото: iStock/Lordn

Воспитательница скончалась в детском саду Благовещенска. Трагедия произошла в центре развития ребёнка №68, передает Telegram-канал Amur Mash.





Отмечается, что смерть женщины наступила в декабре прошлого года. Она внезапно начала задыхаться и потеряла сознание. Перед этим работник обратилась к коллеге, говоря о том, что у нее «кружится голова».



Прибывшая скорая помощь не успела спасти педагога. Ее смерть наступила еще до приезда медиков, установили специалисты. Основной причиной случившегося назвали резкое ухудшение здоровья.





«По результатам расследования несчастный случай квалифицирован, как не связанный с производством и не подлежащий учету и регистрации (в учреждении, где работала пострадавшая)», — добавили в пресс-службе государственной инспекции труда Амурской области.