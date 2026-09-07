В Таганроге мужчина избил жену в день свадьбы
В микрорайоне Русское поле в Таганроге мужчина напал на супругу вскоре после регистрации брака. Конфликт произошел во дворе жилого дома: пара сначала громко выясняла отношения возле подъезда, после чего жених ударил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
Во время нападения мужчина повалил жену на асфальт. Она ударилась головой, потеряла сознание и осталась лежать на земле. После этого супруг бросил в пострадавшую пакет с мусором. О состоянии женщины и возможной реакции правоохранительных органов не сообщается.
Ранее стало известно, что полиция задержала 35-летнего жителя деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительной информации, находившийся в состоянии опьянения мужчина вышел на улицу с битой и оружием, а во время конфликта открыл огонь в сторону соседа.
Читайте также: