В Таганроге мужчина избил жену в день свадьбы

07 сентября 2026, 14:34

Фото: iStock/mofles

В микрорайоне Русское поле в Таганроге мужчина напал на супругу вскоре после регистрации брака. Конфликт произошел во дворе жилого дома: пара сначала громко выясняла отношения возле подъезда, после чего жених ударил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «База».