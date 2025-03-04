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В деревенском доме в Подмосковье нашли нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Лабораторию по изготовлению метадона обнаружили полицейские в одном из частных домов в деревне Хвостово Дмитровского округа, также при силовой поддержке Росгвардии были задержаны пятеро подозреваемых в нелегальном обороте наркотиков — один москвич и четверо граждан одной из стран Балтии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В одной из комнат в частном доме в деревне Хвостово была оборудована нарколаборатория. Там полицейские обнаружили и изъяли канистры с реактивами и химическими жидкостями, стеклянные колбы, весы, противогазы, реактор и прочее оборудование, а также четырнадцать контейнеров и пакет с порошком», — говорится в сообщении.
Эксперты исследовали порошок из одного из контейнеров массой более 3,5 кг, выяснилось, что он содержит наркотик метадон. Остальное изъятое вещество будет исследовано в ходе работы над делом.

Отмечается, что трое подозреваемых были задержаны на месте, ещё двоих позже наши и задержали в Москве.

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#мвд московской области
Сборная Подмосковья победила на юниорском первенстве России по бадминтону
04 марта 2025, 09:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль завоевала сборная Московской области в командных соревнованиях на первенстве России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В состав «золотой» сборной Подмосковья вошли Арина Вуйтикова, Марина Тарасова, Василиса Ицкова, Валентин Семёнов, Виктория Ерохова, Захар Кель, Варвара Скворцова, Артём Переверзев, Илья Козловский и Валерий Старостин», — говорится в сообщении.
Подмосковные спортсмены представляли шесть округов региона — Одинцовский, Щёлково, Раменский, Орехово-Зуевский, Воскресенск и Коломну.

Серебряную медаль первенства выиграла столичная сборная, а третье место разделили команды из Нижегородской области и Санкт-Петербурга.

Всего в соревнованиях, проходивших в Самаре 1-2 марта, приняли участие 16 команд.

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В Дубне в последний день Масленицы прошли народные гулянья
04 марта 2025, 09:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В последний день Масленицы в Дубне прошли народные гулянья сразу на двух площадках — в Парке семейного отдыха и на площади Космонавтов. Горожане соревновались в традиционных забавах: пилили дрова на скорость, забивали гвозди, дрались подушками, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Праздник был насыщенным — участники демонстрировали силу и ловкость, танцевали, пели, смеялись и угощались блинами с горячим чаем.

Дубненка Марина Грибовская пришла на праздник вместе с внучкой Алисой. По её словам, день прошёл в прекрасном настроении.

«Люблю очень Масленицу. Блины пекли, ели со сметаной, с вареньем, с икрой красной», — поделилась она.

Блины готовили прямо на улице, а главным событием вечера стало сожжение чучела. Артисты в зеркальных костюмах устроили зрелищное представление, символически призывая весну. Чучело Масленицы сгорело в большом ярком костре, собрав вокруг себя толпу зрителей.

«Праздник стал символом того, что зима отступила. Впереди — весна, которая в нашем городе особенно прекрасна!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

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Образовательная программа для участников СВО «Герои Подмосковья» стартует в МО
03 марта 2025, 20:10

Фото: istockphoto/zim286

Образовательная программа для участников СВО «Герои Подмосковья» стартует в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«По поручению Президента мы запустили региональную кадровую программу «Герои Подмосковья», чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество на передовой, могли быть востребованы и на гражданке. Каждый из них сделал многое по ту сторону фронта, теперь наша задача — дать им возможность проявить себя и здесь, приобрести необходимые компетенции, продвинуться по службе, построить свой бизнес или заняться общественной работой. Мы заинтересованы в сильных кадрах, сильных управленцах. И кому, как не нашим Героям, можно доверить самые сложные задачи на гражданской и муниципальной службе, в ключевых отраслях экономики. Уверен, мы можем рассчитывать на них и вместе сделать нашу страну, наше Подмосковье лучше», — сказал губернатор Андрей Воробьев.
Программа продолжает свою предшественницу под названием «Время героев». Оставить заявку на участие можно до 30 апреля, а в сентябре начнется очно-заочное обучение, которое продлится в течение года. После участников ждут экзамены. Выпускникам предложат стажироваться в региональном правительстве и в местных органах власти.

Заявки подаются на сайте или по почте 123592, А/Я № 89, «Герои Подмосковья». Все подробности по телефону 8 (498) 602-00-26 (с 09:00 до 18:00, пн.-пт.).

Ранее в Доме правительства региона обсудили трансформацию ЖКХ.

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Трансформацию ЖКХ Подмосковья обсудили в Доме регионального правительства
03 марта 2025, 18:37

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Трансформацию ЖКХ Московской области обсудили в Доме регионального правительства. Стратегическую сессию открыл глава региона Андрей Воробьев. Он назвал одной из ключевых задач — подбор персонала, где должны быть профессионалы.
Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость долгосрочного планирования, а также грамотного выстраивания рабочего процесса на местах.

«Думать, что без профессионального человека у тебя на территории программа будет качественно выполнена — весьма наивно. Необходим специалист, который обладает соответствующими компетенциями и вместе с главой реализует план мероприятий. Также мы понимаем: все, что ежедневно происходит на котельных, теплосетях, ВЗУ часто зависит от компетентности руководителей ресурсоснабжающих организаций. Поэтому большое значение имеет то, кто их возглавляет», — сказал губернатор.
В регионе реализуют масштабную программу по модернизации теплоснабжения. Ремонтируются 200 котельных, а также 600 километров теплосетей. Работы должны быть завершены к новому отопительному сезону.

Ранее сообщалось, по какому вопросу проходит народное голосование в Московской области.

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#мир
#россия
#подмосковье
#жкх
#андрей воробьёв
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Школьников Подмосковья приглашают на «Урок цифры»
03 марта 2025, 18:20

Фото: istockphoto/pingingz

В проекте «Урок цифры» смогут поучаствовать подмосковные школьники. Как уточнили в Минцифры, он будет проходить с 10 марта по 6 апреля.
Урок направлен на развитие у учащихся компетенций цифровой экономики. Кроме того, проект поспособствует ранней профориентации в сфере IT.

Вебинар для педагогов состоится уже 5 марта на сайте проекта Урокцифры.рф. Начало в 10:00.

«Учащиеся сформируют представление об основных алгоритмических структурах, особенностях технологий современного программирования и их использования в современных профессиях, о практических приёмах, навыках и умениях решать жизненные задачи средствами программирования», — добавили в министерстве.
Ранее Подмосковье пригласили к участию во Всероссийской неделе детской книги.

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#мир
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