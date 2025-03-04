В деревенском доме в Подмосковье нашли нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по изготовлению метадона обнаружили полицейские в одном из частных домов в деревне Хвостово Дмитровского округа, также при силовой поддержке Росгвардии были задержаны пятеро подозреваемых в нелегальном обороте наркотиков — один москвич и четверо граждан одной из стран Балтии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В одной из комнат в частном доме в деревне Хвостово была оборудована нарколаборатория. Там полицейские обнаружили и изъяли канистры с реактивами и химическими жидкостями, стеклянные колбы, весы, противогазы, реактор и прочее оборудование, а также четырнадцать контейнеров и пакет с порошком», — говорится в сообщении.Эксперты исследовали порошок из одного из контейнеров массой более 3,5 кг, выяснилось, что он содержит наркотик метадон. Остальное изъятое вещество будет исследовано в ходе работы над делом.
Отмечается, что трое подозреваемых были задержаны на месте, ещё двоих позже наши и задержали в Москве.
Читайте также:
«Радиостанция Судного дня» резко активизировалась
«Жена» в любовной парочке бездушных расчленителей из Питера оказалась трансом*
Актер из сериала «Солдаты» и «СашаТаня» набросился на женщину в поезде
Лев Каштанов