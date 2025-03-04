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Актер из сериала «Солдаты» и «СашаТаня» набросился на женщину в поезде

Mash: Актер Павел Кассинский из сериала «Солдаты» устроил дебош с бранью в поезде
Фото: iStock/kmn-network

Фото: iStock/kmn-network

Актёр Павел Кассинский, известный по сериалу «Солдаты», устроил скандал и дебош в вагоне-ресторане поезда «Имеретинский курорт — Москва». Его оскорбительные действия, мат и грубость попали на камеру, клип выложили в Telegram-канале Mash.
По данным Telegram-канала Mash, конфликт возник после того, как супруга Кассинского увела одного из пассажиров в сторону туалета. Позже жена ушедшего мужчины сообщила актёру о странном поведении его жены.

Скорее всего, недовольная женщина рассчитывала на трезвую оценку от Павла. Думала, что он устроит разборки с собственной супругой.

Однако этого не случилось.

Кассинский стал угрожать подошедшей женщине и нецензурно бранить ее. Правда, «жертва» его реакции и окружающие дали не менее агрессивный отпор, который перерос в шум с криками в вагоне.

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Полиция схватила семью убийц-расчленителей из Петербурга
Представитель МВД Волк: полиция поймала семейную пару расчленителей из Петербурга
04 марта 2025, 02:35

Фото: iStock/kmn-network

В Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, опубликованной в её Telegram-канале, злоумышленники арендовали квартиру в Ленинградской области, где совершили преступление.
Супружеская пара разделалась со своим знакомым 26 февраля. После расчленения трупа останки были помещены в два чемодана и оставлены на берегу Невы.

«1 марта останки случайно обнаружил житель Санкт-Петербурга, который увлекается моржеванием и по утрам купается в реке», — написала Ирина Волк.
Подозреваемые скрылись в Петрозаводске, где позже были задержаны полицией. Теперь они будут доставлены в Питер для дальнейшего расследования преступного дела.

Ранее сообщалось, что вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца. Индира, подтвердила, что спортсмен случайно выпал из окна в день своей гибели и поделилась мнением о серьёзности травм.

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Вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца
Вдова Сайтиева Индира подтвердила, что перед смертью борец выпал из окна
04 марта 2025, 02:00

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/Саид Царнаев)

Вдова трёхкратного олимпийского чемпиона по борьбе Бувайсара Сайтиева, Индира, подтвердила, что спортсмен случайно выпал из окна в день своей гибели. Индира считает инцидент несчастным случаем, сообщает «Московский комсомолец».
По ее словам, Бувайсар получил перелом рёбер и травму таза, но высота падения была небольшой, поэтому повреждения не стали критическими. Они не могли бы повлечь смерть.

Индира отметила, что окна в их пятикомнатной квартире — панорамные и не открываются полностью, что делает произошедшее загадочным. Как спортсмен мог выпасть — не вполне ясно.

Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью российского борца Бувайсара Сайтиева
Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью российского борца Бувайсара Сайтиева
«Это случилось в спальне. Вообще у нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай», — объяснила Индира, уточняя, что ее не было в доме на момент происшествия.
Сайтиев скончался 2 марта, за девять дней до своего 50-летия. Он выпал из окна своей квартире на 2-м этаже дома по улице Минская. Позже мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ранее сообщалось, что чемпион почувствовал себя нехорошо во дворе своего дома и ему вызвали скорую — подозревалось отравление.

Легендарный борец трижды побеждал на Олимпиадах (1996, 2004, 2008) в весовой категории до 74 кг.

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«Выпрашивала у него секс»: новый любовник и пластические операции Екатерины Диденко. Как сейчас живет «веселая вдова»
03 марта 2025, 18:10

Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)

Всеми известная блогер Екатерина Диденко лишила жизни мужа и двоих друзей, а взамен получила 500 000 новых подписчиков. Уголовное дело возбуждалось правоохранителями, но Екатерина смогла выйти сухой из воды, а точнее, из дела о сухом льде. Как сейчас живет химик-технолог Диденко, любящая поразвлечься до смерти, читайте в материале «Радио 1».


Вечеринка с фокусами от фармацевта


Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)

28 февраля 2020 года именинница Екатерина Диденко собрала гостей в банном клубе «Девятый вал». Гвоздем развлекательной программы должно было стать шоу с диоксидом углерода, более известным как сухой лёд. Дипломированный фармацевт-провизор с супругом сбросили в тёплый бассейн более 25 килограмм сухого льда.

Когда над поверхностью воды появились белые облака пара, присутствующие с восторгом начали прыгать в воду. 25-летние гости Наталья Монакова и Юрий Алферов из облака углекислого газа живыми не вышли. В больницу доставили пятерых человек, в том числе мужа Екатерины. Несмотря на усилия медиков, 32-летний Валентин Диденко умер.

СУ СКР по Москве завело уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. На допросе Екатерина рассказала следователям, что ничего не знала про сухой лед, якобы он был зрелищным подарком от мужа. Когда началось шоу, ее у бассейна не было, во всем виноват покойный муж. Дело закрыли, а блогер продолжила выкладывать посты в свой Instagram*.

Слезы ради денег


После того как трагедия прогремела во всех СМИ, количество подписчиков Екатерины Диденко увеличилось на 500 000. Она поддерживала интерес публики слезными речами о смерти мужа и о страхе, который ей пришлось пережить, увеличивая тем самым количество подписчиков и доходы от рекламодателей. Заработала на трагедии Екатерина и в передаче «Пусть говорят», рассказывая о своей нелегкой судьбе.

На волне хайпа


Екатерина Диденко (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)

Когда через четыре месяца интерес публики поугас, блогер заявила, что по желанию покойного мужа будет делать себе новую грудь. И начался многосерийный сериал про операцию, восстановление, впечатления и прочую воду, которую любят лить блогеры.

Через год после трагедии за историей с пластической операцией последовало заявление о новых отношениях Диденко с близким другом своего мужа. Показная любовь закончилась в обвинении молодого человека во всем и сразу.

«Я платила за него везде! Купила песню, которая мне не нужна, за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс! Он говорил, что девственник и не может вот так без брака. Вы представляете - ведь он мог развести меня еще и на брак!» – писала звезда интернета.

Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге
Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге

Теперь обеспеченная мать и жена


Екатерина Диденко и Влад Черных (Фото: Instagram*@didenko.katerina.rezerv)

Спустя 2 года после трагедии Екатерина Диденко, получившая в сети прозвище «веселая вдова», купила квартиру в столичном жилкомплексе «Сердце столицы» с видом на «Москва-Сити». Помимо увеличения груди, девушка также внесла изменения в другие части своего тела, обратившись к услугам пластического хирурга.

В 2023 году Екатерина объявила о готовности выйти замуж. Избранником блогера стал начинающий актер Влад Черных. В июне 2024 года возлюбленные сыграли свадьбу, и не где-нибудь, а на Мальдивах. Сейчас Диденко продолжает заниматься блогингом, растит двоих детей от первого мужа и ожидает третьего ребенка в счастливом браке.

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В Москве росгвардейцы поймали наркокурьера
03 марта 2025, 15:45

Фото: iStock/Rawf8

В Москве сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали молодого человека, у которого при себе обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщили «Радио 1» в пресс-службе ведомства.
Во время патрулирования улицы Ленинская слобода экипаж Росгвардии заметил странного молодого человека, который, увидев сотрудников, испугался, и попытался уйти. Однако его быстро задержали для проверки документов.

«Задержанный для проверки документов 19-летний приезжий заметно нервничал и признался, что при себе имеет наркотики, которые собирался распространять через закладки», — говорится в сообщении.

У задержанного обнаружили и изъяли 82 свертка с эфедроном общим весом более 80 граммов. Наркокурьера передали полиции.

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Столичные росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков
#наркотики
#проверки
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ФСБ показала кадры с арсеналом убитого исламиста, планировавшего взрывы в московском метро
ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего взрывы в столичном метро
03 марта 2025, 11:53

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Кадры с оружием убитого исламиста показали сотрудники ФСБ. Уточняется, что мужчина собирался устроить взрыв в столичном метрополитене, а также в подмосковном еврейском религиозном учреждении.
На видео есть компоненты для бомбы, а также пистолет. Кроме того, силовики обнаружили переписку в телефоне, где неизвестные проинструктировали злоумышленника, как собрать бомбу.

По данным ведомства, после совершения преступлений мужчина собирался отправиться в Афганистан для вступления в ряды террористов.

Ранее ФСБ проинформировала о ликвидации гражданина РФ, являвшегося уроженцем одного из государств Центрально-Азиатского региона.

Перед этим стало известно о задержании подростка, связанного с телефонными мошенниками.

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