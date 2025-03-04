Актер из сериала «Солдаты» и «СашаТаня» набросился на женщину в поезде

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Актёр Павел Кассинский, известный по сериалу «Солдаты», устроил скандал и дебош в вагоне-ресторане поезда «Имеретинский курорт — Москва». Его оскорбительные действия, мат и грубость попали на камеру, клип выложили в Telegram-канале Mash.
По данным Telegram-канала Mash, конфликт возник после того, как супруга Кассинского увела одного из пассажиров в сторону туалета. Позже жена ушедшего мужчины сообщила актёру о странном поведении его жены.
Скорее всего, недовольная женщина рассчитывала на трезвую оценку от Павла. Думала, что он устроит разборки с собственной супругой.
Однако этого не случилось.
Кассинский стал угрожать подошедшей женщине и нецензурно бранить ее. Правда, «жертва» его реакции и окружающие дали не менее агрессивный отпор, который перерос в шум с криками в вагоне.
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Скорее всего, недовольная женщина рассчитывала на трезвую оценку от Павла. Думала, что он устроит разборки с собственной супругой.
Однако этого не случилось.
Кассинский стал угрожать подошедшей женщине и нецензурно бранить ее. Правда, «жертва» его реакции и окружающие дали не менее агрессивный отпор, который перерос в шум с криками в вагоне.
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Мария Моисеева