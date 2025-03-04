«Жена» в любовной парочке бездушных расчленителей из Питера оказалась трансом*

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В Санкт-Петербурге раскрыли новые подробности о подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины, сообщили в Telegram-канале издания «78.ru». Семейная пара, которая совершила зверство, оказалась связанной с ЛГБТ*-движением, и правильнее про них говорить не «жена и муж», а «мужья», поскольку «жена» оказалась в прошлом мужчиной*.
Лолита, якобы 26-летняя «уроженка» Карелии, позиционировала себя в соцсетях как «чародейку» и снималась в провокационном шоу с экстремальными заданиями. Раньше «она» была мужчиной по имени Аркадий, который несколько лет назад сменил пол* и с тех пор везде преподносил себя как даму и говорил о себе в женском роде.
Даниил, 26-летний москвич и муж Лолиты, вел Telegram-канал о здоровом питании, выкладывал видео из спортзала и делился советами по тренировкам, создавая образ фитнес-тренера и в целом хорошего человека.
После ужасного преступления парочка пыталась скрыться в Петрозаводске, однако была поймана. Подробнее об этом деле читайте в нашем материале.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Даниил, 26-летний москвич и муж Лолиты, вел Telegram-канал о здоровом питании, выкладывал видео из спортзала и делился советами по тренировкам, создавая образ фитнес-тренера и в целом хорошего человека.
После ужасного преступления парочка пыталась скрыться в Петрозаводске, однако была поймана. Подробнее об этом деле читайте в нашем материале.
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«Она сказала ДА!»: Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей, которая моложе его на 28 лет
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева