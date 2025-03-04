«Жена» в любовной парочке бездушных расчленителей из Питера оказалась трансом*

В Санкт-Петербурге раскрыли новые подробности о подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины, сообщили в Telegram-канале издания «78.ru». Семейная пара, которая совершила зверство, оказалась связанной с ЛГБТ*-движением, и правильнее про них говорить не «жена и муж», а «мужья», поскольку «жена» оказалась в прошлом мужчиной*.