В деревенском доме в Подмосковье обнаружили нарколабораторию

19 июня 2025, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция задержала двух жителей Пушкинского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Следствие установило, что мужчины арендовали частный дом в деревне Маньково Сергиево-Посадского округа и устроили там лабораторию по производству наркотиков.





«При обыске в доме были обнаружены пластиковые канистры с химическим веществом, пакеты, стеклянные колбы, упаковочный материал, респираторы, защитные комбинезоны и электронные весы», — говорится в сообщении.