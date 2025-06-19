В деревенском доме в Подмосковье обнаружили нарколабораторию
Полиция задержала двух жителей Пушкинского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Следствие установило, что мужчины арендовали частный дом в деревне Маньково Сергиево-Посадского округа и устроили там лабораторию по производству наркотиков.
«При обыске в доме были обнаружены пластиковые канистры с химическим веществом, пакеты, стеклянные колбы, упаковочный материал, респираторы, защитные комбинезоны и электронные весы», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество в канистрах является мефедроном. Общий вес наркотиков составил девять килограммов.
Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».