КНДР выпустила в сторону Китая десяток баллистических ракет
Reuters: Северная Корея выпустила более 10 ракет в сторону Китая
Северная Корея выпустила более 10 баллистических ракет в сторону Китая, передает Reuters.
Уточняется, что ракеты были выпущены из Сунана, который находится вблизи Пхеньяна. Согласно информации агентства, запуск был произведен в северо-западном направлении, где расположен Китай.
В настоящее время в Пхеньяне никак не комментировали эту информацию.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын призвал ВС республики активно готовиться к войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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