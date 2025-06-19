Мигранта, похитившего школьницу в Екатеринбурге, отправили под стражу
На Урале Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал 24-летнего гражданина Узбекистана, похитившего 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Согласно информации местных СМИ, мигранта зовут Бегзод Еносов. Он снимал квартиру с другим рабочим и проживал по соседству с 14-летней девочкой. По словам коллег злоумышленника, он почти не говорит по-русски, а только кивает и молчит.
Уточняется, что мигрант дарил школьнице подарки. Отец потерпевшей заявил, что за такое надо судить.
Гражданин Узбекистана обвиняется по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Он заключен под стражу до 15 августа текущего года.
Ранее стало известно, что мигрант увез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал ее в квартире две недели.
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