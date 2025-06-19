Мигранта, похитившего школьницу в Екатеринбурге, отправили под стражу

19 июня 2025, 15:01

На Урале суд на 1,5 месяца арестовал мигранта, похитившего 14-летнюю школьницу

Фото: iStock/Zolnierek

На Урале Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал 24-летнего гражданина Узбекистана, похитившего 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.