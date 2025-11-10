В деревне Алферьево начал работу обновлённый фельдшерско-акушерский пункт
В деревне Алферьево после капремонта открыли фельдшерско-акушерский пункт. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа Зарайском.
Ремонт проводили по программе «Здравоохранение Подмосковья» по просьбе местных жителей. Они подняли вопрос о необходимости обновления медучреждения на «выездной администрации» прошлой зимой.
Старое здание ФАП плохо отапливалось, что создавало трудности для медработников в оказании помощи населению. В здании установили новые окна, заменили полы и трубы отопления, что значительно улучшило условия работы.
ФАП в Алферьеве стал 12-м в округе, отремонтированным за последние годы. Его открытие улучшило доступность и качество медицинской помощи для жителей Алферьева и окрестных сёл. Всего таких пунктов в муниципалитете 13.
Пункт обслуживает жителей девяти населённых пунктов. Это около 700 человек, в том числе более 80 детей. Теперь пациенты смогут проходить осмотры, сдавать анализы и получать медицинскую помощь в удобных кабинетах.
