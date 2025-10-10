В Ступине до конца октября обустроят наружное освещение в 16 населённых пунктах
Наружное освещение в 16 населённых пунктах городского округа Ступина обустроят в текущем году в рамках программы «Светлый город». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Совещание рабочей группы по реализации программы провёл глава Ступина Сергей Мужальских.
«Основное внимание уделяется монтажу и модернизации уличного освещения на сельских территориях. Завершить работы планируем до конца октября», — рассказала директор ступинского МКУ «Управление благоустройства» Юлия Власова.Она также добавила, что в преддверии зимнего сезона в округе должны решить проблему с освещением на десяти катках.
«Задача сложная, но мы сделаем всё, что от нас зависит», — подчеркнула Юлия Власова.Отмечается, что в 2026 году в программу «Светлый город» в Ступине войдут 17 населённых пунктов.