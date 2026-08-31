В деревне Большое Буньково завершили капремонт Центра образования №26

31 августа 2026, 13:14

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Центр образования №26 в деревне Большое Буньково Богородского округа капитально отремонтировали. Объект готов к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание общей площадью около 5 900 квадратных метров обновили за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«На объекте отремонтировали фасад, кровлю и входную группу, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции, провели отделку помещений, установили новую сантехнику, двери и окна, а также оборудование и мебель. Прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.