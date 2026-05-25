В деревне Бритово остановили застройку территории после незаконной рубки деревьев
Жители выступили против застройки территории после незаконной вырубки деревьев в деревне Бритово Раменского муниципального округа. В пресс-службе администрации муниципалитета проинформировали о текущей ситуации с лесными посадками.
Территория в деревне Бритово (кадастровый номер 50:23:0000000:167366) находится в собственности ООО «Меридиан» и относится к землям сельскохозяйственного назначения. В Мособлархитектуре разработали проект перевода этого участка в производственную зону. Во время общественных обсуждений по проекту генплана администрация получила возражения граждан против такого перевода. Все материалы направлены в Мособлархитектуру для рассмотрения.
Сейчас строительство объектов производственно‑складского назначения на участке не ведётся. Все поступившие от жителей возражения по проекту перевода земли учтены и направлены в Мособлархитектуру. Администрация держит ситуацию на контроле.
Для получения официальной информации 26 мая в 15 часов для заинтересованных жителей проведут встречу с участием представителей администрации и ООО «Меридиан».
