Достижения.рф

В Раменском прошёл посвящённый Николаю II финал «Кубка Святых Воинов Руси»

оригинал Фото: пресс-служба движения «Сорок Сороков»

На универсальной спортивной арене города Раменское прошёл финал всероссийского проекта «Кубок Святых Воинов Руси». Он объединил победителей отборочных этапов, посвящённых Александру Пересвету, Фёдору Ушакову и другим святым воинам.



Участниками стали спортсмены из разных регионов России. В числе почётных гостей — олимпийские чемпионы, представители духовенства, генералитет и ветераны СВО. Вход для зрителей был свободным.

Церемония началась в 13:00 с выноса флага РФ и исполнения гимна. Благочинный Раменского городского округа игумен Никодим (Лунёв) в сослужении двух дьяконов провёл молебен перед иконой Николая II. Песнопения исполнил местный церковный хор. После молебна участники и гости поздравили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства.

Финал включил соревнования по трём дисциплинам: бокс, самбо и армейский рукопашный бой (АРБ). Победители получили специальные медали и призы.

«Кубок Святых Воинов Руси» — всероссийский культурно-спортивный фестиваль. Первый этап памяти Александра Пересвета прошёл в декабре 2025 года в Мытищах (более 1000 участников). Второй этап (Фёдор Ушаков) состоялся 21 марта 2026 года в Истре. Финал в Раменском завершил годичный цикл. Организаторы анонсировали продолжение проекта в новом сезоне.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0