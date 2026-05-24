В Раменском прошёл посвящённый Николаю II финал «Кубка Святых Воинов Руси»
На универсальной спортивной арене города Раменское прошёл финал всероссийского проекта «Кубок Святых Воинов Руси». Он объединил победителей отборочных этапов, посвящённых Александру Пересвету, Фёдору Ушакову и другим святым воинам.
Участниками стали спортсмены из разных регионов России. В числе почётных гостей — олимпийские чемпионы, представители духовенства, генералитет и ветераны СВО. Вход для зрителей был свободным.
Церемония началась в 13:00 с выноса флага РФ и исполнения гимна. Благочинный Раменского городского округа игумен Никодим (Лунёв) в сослужении двух дьяконов провёл молебен перед иконой Николая II. Песнопения исполнил местный церковный хор. После молебна участники и гости поздравили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства.
Финал включил соревнования по трём дисциплинам: бокс, самбо и армейский рукопашный бой (АРБ). Победители получили специальные медали и призы.
«Кубок Святых Воинов Руси» — всероссийский культурно-спортивный фестиваль. Первый этап памяти Александра Пересвета прошёл в декабре 2025 года в Мытищах (более 1000 участников). Второй этап (Фёдор Ушаков) состоялся 21 марта 2026 года в Истре. Финал в Раменском завершил годичный цикл. Организаторы анонсировали продолжение проекта в новом сезоне.
