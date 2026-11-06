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В Жуковском начали сносить аварийный дом 1950 года постройки

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В городе Жуковском начали демонтировать аварийный жилой дом на улице Мичурина. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.



Двухэтажный многоквартирный кирпичный дом с деревянными перекрытиями 1950 года постройки расположен в окружении малоэтажной застройки.

«Площадь здания – почти 490 квадратных метров. Из-за физического износа строительных конструкций, превышающей 77%, его признали аварийным. После расселения 12 квартир начался снос строения с расчисткой мусора. Порядок использования освободившейся территории определит администрация городского округа», – рассказали в ведомстве.
Всего на территории муниципалитета выявлено 33 объекта незавершённого строительства. Сейчас снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 28 объектов, то есть 85% от общего количества.
Лора Луганская

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