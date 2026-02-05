В школе № 3 Лобни реализуют художественный проект «Культурные коды Подмосковья»

05 февраля 2026, 09:28

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В Лобне на улице Мирной продолжается капитальный ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза Василия Борисова. Параллельно с обновлением здания в образовательном учреждении стартовала реализация проекта «Культурные коды Подмосковья», который воплощает творческая мастерская Алексея Шилова, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В рамках проекта в школе создадут цикл монументальных художественных работ, посвящённых жизненному пути Василия Борисова. Экспозиция отразит ключевые этапы его биографии — от освоения арктических широт и полётов над вулканами Камчатки до участия в боевых операциях в годы Великой Отечественной войны. Основной художественный образ цикла — Вечный полёт, символизирующий мужество, стремление к познанию, преемственность поколений и источник вдохновения для будущих лётчиков и исследователей.В настоящее время на объекте задействованы 57 специалистов и три единицы техники. Строители выполняют устройство стяжки полов, штукатурку стен, монтаж инженерных коммуникаций. Художники приступили к оформлению внутренних поверхностей. Общая готовность работ превышает 40%.Площадь здания школы составляет 4 446,5 кв. метров. До начала нового учебного года планируется обновить кровлю, утеплить и облицевать фасад, привести в порядок входную группу, заменить системы отопления, вентиляции и канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Также будут проведены внутренние отделочные работы, закуплены новая мебель и оборудование, благоустроена прилегающая территория.Открытие школы после завершения капитального ремонта намечено на 1 сентября 2026 года.