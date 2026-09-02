Жительниц Подмосковья пригласили пройти репродуктивную диспансеризацию
Бесплатную профилактическую проверку репродуктивного здоровья могут пройти жительницы Московской области в Наро-Фоминском перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
На диспансеризацию ждут женщин в возрасте от 18 до 49 лет, прикреплённых к государственным поликлиникам Подмосковья.
«Репродуктивная диспансеризация — это не просто формальность, а реальная возможность убедиться в своем благополучии или вовремя принять необходимые меры», — сказала заведующая женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева.В диспансеризацию входят мазки на флору и онкоцитологию, УЗИ молочных желез и маммография, а также консультация акушера-гинеколога. Все обследования можно пройти за один день.