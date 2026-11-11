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В деревне Левково ликвидируют пожар в зоогостинице

оригинал Фото: Медиасток.рф

Пожарные тушат возгорание в зоогостинице «Зверополис» в деревне Левково городского округа Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.



В Центральный пункт пожарной связи Пушкинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании в нежилом здании, на первом этаже которого расположен шиномонтаж, на втором – зоогостиница.

«Звенья газодымозашитной службы провели разведку и организовали тушение. На месте работают 22 человека из личного состава пожарно-спасательных подразделений и семь единиц техники. Работу осложняют плотная разноуровневая застройкой на прилегающей территории», – рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что животных удалось эвакуировать до прибытия оперативных служб.
Лора Луганская

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