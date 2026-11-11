В деревне Левково ликвидируют пожар в зоогостинице

11 ноября 2026, 11:58

оригинал Фото: Медиасток.рф

Пожарные тушат возгорание в зоогостинице «Зверополис» в деревне Левково городского округа Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





В Центральный пункт пожарной связи Пушкинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании в нежилом здании, на первом этаже которого расположен шиномонтаж, на втором – зоогостиница.

«Звенья газодымозашитной службы провели разведку и организовали тушение. На месте работают 22 человека из личного состава пожарно-спасательных подразделений и семь единиц техники. Работу осложняют плотная разноуровневая застройкой на прилегающей территории», – рассказали в пресс-службе.