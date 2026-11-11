В подмосковную программу «Приведи друга» включили водителей скорой помощи
В Московской области расширили список участников программы «Приведи друга». Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Теперь сотрудники скорой помощи могут получить денежное вознаграждение за привлечение на работу не только медиков, но и водителей автомобилей скорой помощи. «Продолжаем развивать меры поддержки сотрудников скорой помощи и привлекать новые кадры. Для этого расширили программу «Приведи друга» на водителей автомобилей скорой медицинской помощи. Теперь сотрудник, благодаря которому на работу вышел водитель скорой помощи, сможет получить выплату в 15 000 рублей. Надеемся, что такая мера позволит укрепить кадровый состав службы скорой помощи», – отметил Забелин.Как пояснили в пресс-службе подмосковного Минздрава, премия выплачивается в два этапа: 50% после трудоустройства нового сотрудника и ещё 50% – после трёх месяцев его работы. При этом специалист не должен работать в государственных медицинских организациях Подмосковья в течение предыдущих шести месяцев.
Подробнее о вакансиях и мерах социальной поддержки сотрудников медицинских организаций региона можно узнать на кадровом портале.