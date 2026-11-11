В Подмосковье запустили онлайн-консультации по вопросам похорон

11 ноября 2026, 11:41

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Жители Московской области теперь могут получить помощь специалистов по вопросам погребения и похоронного дела по видеосвязи через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.





Чтобы получить консультацию онлайн, нужно авторизоваться на региональном портале через подтверждённую учётную запись ЕСИА.

«Далее необходимо ввести в поиске «Дистанционное консультирование», выбрать ведомство – «Центр мемориальных услуг Московской области», нужную тему, удобные дату и время. В назначенный час в личном кабинете появится кнопка для начала видеозвонка. Подключиться можно с любого устройства – телефона, планшета или ноутбука», – пояснили в ведомстве.