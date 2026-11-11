В Подмосковье запустили онлайн-консультации по вопросам похорон
Жители Московской области теперь могут получить помощь специалистов по вопросам погребения и похоронного дела по видеосвязи через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
Чтобы получить консультацию онлайн, нужно авторизоваться на региональном портале через подтверждённую учётную запись ЕСИА.
«Далее необходимо ввести в поиске «Дистанционное консультирование», выбрать ведомство – «Центр мемориальных услуг Московской области», нужную тему, удобные дату и время. В назначенный час в личном кабинете появится кнопка для начала видеозвонка. Подключиться можно с любого устройства – телефона, планшета или ноутбука», – пояснили в ведомстве.Жители региона могут получить разъяснения по вопросам законодательства в сфере погребения и похоронного дела; оформления захоронений как семейных; оформления удостоверения о захоронении; перерегистрации места захоронения; подзахоронения гроба или урны; организации похорон; установки, замены, регистрации памятников и ограждений; другим проблемам.