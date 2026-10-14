В Подмосковье подали более 4700 онлайн-заявок на выплаты за протезы

14 октября 2026, 10:43

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 4 700 заявок на получение выплаты на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства госуправления, ИТ и связи.





Бесплатные слуховые аппараты в Московской области могут получить люди без инвалидности и вне зависимости от уровня их доходов, а протезы и ортезы — если среднедушевой доход семьи не превышает три прожиточных минимума.





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты». Для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и приложить сканы документов», — говорится в сообщении.