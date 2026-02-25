В деревне Мисирёво под Клином открыли новый ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный по модульной технологии, открыли в деревне Мисирёво городского округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии открытия принял участие глава округа Василий Власов.
«Новый ФАП упростит доступ пациентов к первичным медико-санитарным услугам и позволит повысить качество медицинского обслуживания населения. Теперь жителям нескольких деревень и СНТ не придется ехать за помощью в город. — они смогут получить её рядом с домом», — сказал Василий Власов.Современное здание собрали из готовых модулей с коммуникациями и отделкой.
ФАП расположен недалеко от автобусной остановки. Он работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 15:00.