В деревне Назарьево открывают новый фельдшерский здравпункт

24 сентября 2025, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Павлово-Посадском округе готовят к открытию современный фельдшерский здравпункт в деревне Назарьево. Сейчас там ведут пусконаладочные работы инженерных сетей, сообщили в Минстрое Подмосковья.







Здание площадью более 100 квадратных метров построили с применением индустриальных технологий высокоскоростного строительства. Оно включает 15 модулей и 24 фасадные панели.