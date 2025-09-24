В деревне Назарьево открывают новый фельдшерский здравпункт
В Павлово-Посадском округе готовят к открытию современный фельдшерский здравпункт в деревне Назарьево. Сейчас там ведут пусконаладочные работы инженерных сетей, сообщили в Минстрое Подмосковья.
Здание площадью более 100 квадратных метров построили с применением индустриальных технологий высокоскоростного строительства. Оно включает 15 модулей и 24 фасадные панели.
Внутри расположили кабинет фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет, а еще административные и служебные помещения. Везде установили современное оборудование.
На прилегающей территории обустроили парковку, посадили деревья и кустарники, разместили малые архитектурные формы.
Здравпункт сможет обслуживать более 500 жителей деревни и близлежащих населённых пунктов. Он повысит доступность первичной медико-санитарной и паллиативной помощи. Открыть медучреждение планируют осенью 2025 года.