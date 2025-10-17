В деревне под Наро-Фоминском нашли лабораторию по производству мефедрона

17 октября 2025, 09:44

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Нарколабораторию обнаружили полицейские в частном доме в деревне Монаково Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двух мужчин 37 и 50 лет, у одного из которых уже была судимость.





«В арендованном злоумышленниками деревенском доме при обыске нашли лабораторное оборудование, средства химзащиты, канистры с жидкостями, реагенты, а также три пакета с веществом в виде комков и порошка общим весом более 300 граммов», — говорится в сообщении.