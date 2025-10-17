Медведь растерзал пожилую женщину во время похода в лес
В индийском штате Одиша медведь растерзал 70-летнюю женщину, когда та рано утром отправилась в лес. Об этом пишет Ommcom News.
Трагический инцидент произошел во вторник, 14 октября, в деревне Мундагуда. Жертву звали Митики Аманатья.
Согласно материалу, хищник внезапно набросился на пожилую женщину и глубоко вгрызся клыками в ее тело. Аманатья скончалась от серьезных травм. Местные жители и родственники погибшей требуют от лесного департамента выплаты компенсации за ужасное происшествие.
