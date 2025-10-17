Медведь растерзал пожилую женщину во время похода в лес

17 октября 2025, 05:59

В Индии медведь растерзал 70-летнюю женщину во время ее утреннего похода в лес

Фото: iStock/Tadoma

В индийском штате Одиша медведь растерзал 70-летнюю женщину, когда та рано утром отправилась в лес. Об этом пишет Ommcom News.