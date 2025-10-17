Достижения.рф

Во Владивостоке у школьника во время перемены взорвался телефон

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Во Владивостоке у ученика школы №23 во время перемены взорвался мобильный телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Инцидент произошёл в учебном заведении на улице Иртышской. По предварительной информации, у восьмиклассника задымился смартфон марки Tecno, после чего подросток начал тыкать в устройство ручкой, что и спровоцировало взрыв.

Учеников эвакуировали из здания, а на место прибыли пожарные расчёты. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать. Обстоятельства случившегося уточняются.

Иван Мусатов

