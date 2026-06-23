Подмосковные полицейские задержали строителя-мошенника

23 июня 2026, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мужчину, предлагавшего услуги строителя и обманувшего заказчика, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Жертвой обмана стал 77-летний житель Ступина. Он увидел на улице объявление о строительстве и ремонте, заключил сделку об обшивке дома сайдингом и внёс предоплату в размере 198 тысяч рублей.





«Исполнитель купил небольшую часть материалов, а потом начал тянуть время и выдумывать отговорки, почему не может начать работы. А потом перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.