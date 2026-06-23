Подмосковные полицейские задержали строителя-мошенника
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, предлагавшего услуги строителя и обманувшего заказчика, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Жертвой обмана стал 77-летний житель Ступина. Он увидел на улице объявление о строительстве и ремонте, заключил сделку об обшивке дома сайдингом и внёс предоплату в размере 198 тысяч рублей.
«Исполнитель купил небольшую часть материалов, а потом начал тянуть время и выдумывать отговорки, почему не может начать работы. А потом перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.Подозреваемого задержали по другому делу — за совершение противоправного деяния на Казанском вокзале. По ситуации с сорванным контрактом он рассказал, что большую часть денег потратил на свои нужды, а на остаток купил материалы.
До суда задержанный останется под стражей.