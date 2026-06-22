Фермер из Коломны стала финалисткой конкурса «Женщины в АПК»

22 июня 2026, 22:50

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Марина Анисимова

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Екатерининские сады» из Коломны Екатерина Киртока вышла в финал конкурса «Женщины в АПК».





Хозяйство появилось недавно: землю приобрели в 2021 году, а в 2022-м высадили первый вишнёвый сад. Сейчас на 80 гектарах растут вишня и чёрная смородина.

«Выбор пал именно на вишню не случайно – её в России не хватает, ягоду мало выращивают. При этом культура востребована в переработке, а весной сад невероятно красиво цветёт. Но это, конечно, рискованное земледелие. В садоводстве нет выходных и почти нет права на ошибку. Всё зависит от погоды, времени и человеческой выдержки. Один заморозок может перечеркнуть месяцы работы, а хороший сезон – стать наградой за годы ожиданий», – рассказала Киртока.