Фермер из Коломны стала финалисткой конкурса «Женщины в АПК»
Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Екатерининские сады» из Коломны Екатерина Киртока вышла в финал конкурса «Женщины в АПК».
Хозяйство появилось недавно: землю приобрели в 2021 году, а в 2022-м высадили первый вишнёвый сад. Сейчас на 80 гектарах растут вишня и чёрная смородина.
«Выбор пал именно на вишню не случайно – её в России не хватает, ягоду мало выращивают. При этом культура востребована в переработке, а весной сад невероятно красиво цветёт. Но это, конечно, рискованное земледелие. В садоводстве нет выходных и почти нет права на ошибку. Всё зависит от погоды, времени и человеческой выдержки. Один заморозок может перечеркнуть месяцы работы, а хороший сезон – стать наградой за годы ожиданий», – рассказала Киртока.Хозяйство активно использует меры господдержки. В начале пути «Екатерининские сады» получили грант «Агростартап» на три миллиона рублей и субсидии на покупку российской техники и закладку сада.
Участие в конкурсе «Женщины в АПК» – не первое для Екатерины. В прошлом году она заняла третье место во Всероссийском конкурсе «25 легендарных фермеров» в номинации «Женщины в агробизнесе».
На этот раз анкета включала вопросы о хозяйстве, планах развития и личном пути в аграрной сфере. По итогам отбора жюри присудило Екатерине второе место, что позволило ей выйти в финал регионального этапа.