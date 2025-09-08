В деревне под Солнечногорском снесли полуразрушенный коровник

08 сентября 2025, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Обветшавшее одноэтажное кирпичное здание, ранее использовавшееся как коровник, снесли в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.





Постройка общей площадью около 3 тысяч квадратных метров находилась рядом с деревней Муравьёво у автодороги «М-10 «Россия» — Болдино — Шахматово».





«Изначально коровник принадлежал совхозу, а затем перешёл в частную собственность. Со временем здание перестали использовать по назначению. Заброшенная постройка начала разрушаться», — говорится в сообщении.