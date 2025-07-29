В Подмосковье с начала года провели более 3 тысяч процедур ЭКО

29 июля 2025, 11:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше трёх тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения провели для жительниц Московской области с начала года. ЭКО проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Основанием для бесплатного проведения ЭКО является наличие медицинских показаний.





«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Московской области выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.