В Подмосковье с начала года провели более 3 тысяч процедур ЭКО
Свыше трёх тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения провели для жительниц Московской области с начала года. ЭКО проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Основанием для бесплатного проведения ЭКО является наличие медицинских показаний.
«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Московской области выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Для бесплатного ЭКО нужно оформить квоту. Инструкция о том, как это сделать, а также перечень необходимых документов размещены в разделе «Информация» на сайте министерства.