Подмосковные хирурги спасли мужчину, проломившего череп при падении с самоката

28 июля 2025, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Жуковской больницы спасли мужчину, получившего тяжёлые травмы при падении с электросамоката. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В отделение челюстно-лицевой хирургии экстренно доставили 36-летнего пациента, который упал с электросамоката и получил множественные переломы мозгового и лицевого отделов черепа.



«Операция продолжалась более трёх часов. Врачам пришлосьснять пострадавшему кожу головы, как скальп, зафиксировать переломы специальными крепежами, а затем вернуть кожу на место, восстановив прежний облик», – рассказал хирург отделения челюстно-лицевой хирургии больницы Тамаз Тотладзе.

