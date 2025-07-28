Подмосковные хирурги спасли мужчину, проломившего череп при падении с самоката
Хирурги Жуковской больницы спасли мужчину, получившего тяжёлые травмы при падении с электросамоката. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение челюстно-лицевой хирургии экстренно доставили 36-летнего пациента, который упал с электросамоката и получил множественные переломы мозгового и лицевого отделов черепа.
«Операция продолжалась более трёх часов. Врачам пришлосьснять пострадавшему кожу головы, как скальп, зафиксировать переломы специальными крепежами, а затем вернуть кожу на место, восстановив прежний облик», – рассказал хирург отделения челюстно-лицевой хирургии больницы Тамаз Тотладзе.Сейчас самокатчик чувствует себя стабильно, однако ему ещё предстоит длительная реабилитация.
В Минздраве Подмосковья напомнили, что поездки на самокатах требуют соблюдения правил дорожного движения. Нужно быть внимательным к пешеходам и другим участникам движения. А для защиты от травм при падении необходимо надевать шлем и специальное снаряжение.