В деревне Судниково начал работу новый офис врача общей практики
В деревне Судниково торжественно открыли офис врача общей практики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.
Новый социальный объект возвели по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Минздрава региона.
«Сегодня это самый крупный объект такого формата в нашем округе. Квалифицированную медицинскую помощь здесь смогут получать жители почти двух десятков населённых пунктов. Она станет для сельских территорий значительно ближе и доступнее. Особенно важно, что в этом же здании разместится второй в нашем округе пункт скорой помощи. Это позволит бригадам быстрее выезжать на экстренные вызовы», – отметила глава муниципалитета Наталья Козлова.
На открытии офиса также побывали депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Игорь Власов. Вместе с главврачом Волоколамской больницы Анжелой Магомедовой и местными жителями гости оценили новые комфортные кабинеты и современное оборудование.