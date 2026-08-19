В Подольске построили школьный корпус на 580 мест

19 августа 2026, 18:10

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пристройку к школе №16, рассчитанную на 580 учеников, возвели на Народной улице в Подольске. Сейчас объект готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройомплекса Московской области.





Пристройка состоит из трёх корпусов высотой от трёх до четырёх этажей общей площадью 8,3 тыс. квадратных метров. С существующим зданием новостройку связывает крытый переход на уровне второго этажа.





«В пристройке размещены универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские, многофункциональный спортзал, актовый зал и библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории обустроена спортивная зона», — говорится в сообщении.