В подмосковной деревне Кульпино расчистили от снега район многоквартирных домов

19 февраля 2026, 15:01

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Владимир Останин

Уборка снега в усиленном режиме продолжается в муниципальном округе Лотошино. В частности, в первой половине дня работы завершили в районе многоквартирных домов в деревне Кульпино. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Владимир Останин.





В работах участвовала бригада из семи человек с ручным снегоуборщиком.





«Уборка началась в шесть утра. На подмогу коммунальной бригаде пришли члены движения «Волонтёры Подмосковья». А до этого по Кульпину проехался трактор «Благоустройства», — рассказал директор лотошинского МБУ «Благоустройство» Сергей Бондарчук.