В подмосковной деревне Кульпино расчистили от снега район многоквартирных домов
Уборка снега в усиленном режиме продолжается в муниципальном округе Лотошино. В частности, в первой половине дня работы завершили в районе многоквартирных домов в деревне Кульпино. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Владимир Останин.
В работах участвовала бригада из семи человек с ручным снегоуборщиком.
«Уборка началась в шесть утра. На подмогу коммунальной бригаде пришли члены движения «Волонтёры Подмосковья». А до этого по Кульпину проехался трактор «Благоустройства», — рассказал директор лотошинского МБУ «Благоустройство» Сергей Бондарчук.Он добавил, что всего в уборке снега в округе Лотошино участвуют 80 коммунальщиков и задействовано 25 единиц техники.
Мощный снегопад принёс в столичный регион в ночь на 19 февраля циклон «Валли». По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти до конца дня.