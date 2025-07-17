В деревне Суханово запустили элеваторный комплекс на 20 тыс. тонн зерна

17 июля 2025, 17:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Предприятие «Пром Продукт», расположенное в деревне Суханово, построило автоматизированный элеваторный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.





В торжественной церемонии запуска комплекса участвовали замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин, врио главы городского округа Кашира Роман Пичугин, представители компании и сельхозпредприятий муниципалитета.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Элеватор предназначен для приёма, очистки, сушки, хранения и отгрузки пшеницы, гороха, рапса кукурузы, ячменя и сои. Объём хранения составляет 20 тыс. тонн и в дальнейшем будет увеличен.

«Элеваторный комплекс с установленным в нём оборудованием – полностью отечественного производства. Он включает две сушильные установки производительностью 50 тонн в час каждая. Управляют работой комплекса из операторской. Командный пункт позволяет выстраивать 300 маршрутов и отслеживать состояние зерна», – рассказали в администрации.