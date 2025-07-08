Временно исполнять полномочия главы Каширы будет Роман Пичугин
Бывший замглавы Красногорска Роман Пичугин стал временно исполняющим полномочия главы городского округа Кашира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Губернатор Подмосковья назначил Романа Александровича Пичугина врип главы городского округа Кашира. Пичугин – коренной каширянин, он является самым молодым главой в Подмосковье», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе.33-летний Пичугин до последнего времени занимал должность замглавы и начальника управления по безопасности городского округа Красногорск. До этого работал учителем в одной из каширских школ.
Перед Пичугиным пост врип главы занимал Евгений Тертышников. Он был назначен 23 июня этого распоряжением губернатора после ухода главы муниципалитета Михаила Шувалова. Последний начал руководить Дмитровским округом.
8 июля, Тертышников сообщил, что решил сложить с себя полномочия, так как переходит на новое место работы.