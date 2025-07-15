В Кашире проверили ход благоустройства исторического центра
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Благоустройство улицы Советская ведётся в историческом центре Каширы. Ход работ проверили врип главы городского округа Роман Пичугин, первый замминистра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков и заместитель министра Валерий Лобанов.
Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Подрядчик — компания «Альянс-4».
«Мы детально обсудили с подрядчиком ход работ и следующие этапы. Сейчас на объекте укладывают плитку и устанавливают бордюры, ведётся подготовка для установки спортивной и детской площадок. В летнем саду началось возведение амфитеатра, а в сквере Пушкина монтируют гидротехническую систему фонтана», — сказал Роман Пичугин.Планируется также обновить зелёные зоны — высадить там новые деревья. Преобразованная Советская улица соедини исторический центр города с набережной, благодаря чему появится благоустроенный пешеходный маршрут.
Проект благоустройства Советской улицы в Кашире одержал победу на VIII Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.