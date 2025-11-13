В Подмосковье подали более 16 тысяч онлайн-заявок на техосмотр спецтехники

13 ноября 2025, 10:12

оригинал Фото: istockphoto.com/Michał Kiełbicki

Свыше 16 тысяч заявок на проведение технического осмотра самоходных машин подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





В категорию самоходных машин входит техника с объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя более четырёх киловатт.



