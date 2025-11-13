В Подмосковье подали более 16 тысяч онлайн-заявок на техосмотр спецтехники
Свыше 16 тысяч заявок на проведение технического осмотра самоходных машин подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В категорию самоходных машин входит техника с объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя более четырёх киловатт.
В одном заявлении модно указать несколько самоходных машин. Размер пошлины и сбора зависит от их количества и категории.«Услуга размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Бизнес» в категории «Другое». Для подачи заявления нужно пройти авторизацию на портале, заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и оплатить сбор и пошлину», — говорится в сообщении.