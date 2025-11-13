Гимназисты из Люберец собрали за две недели более 800 кг макулатуры

13 ноября 2025, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Свыше 800 килограммов макулатуры собрали ученики люберецкой гимназии №16 «Интерес» за две недели в рамках федеральной экологической акции «Разделяй. Умножай». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Организаторами сбора выступили школьные отряды «ЭкоЛидеры» и «Хламидомонада», они сумели привлечь к мероприятию не только учеников, но и их родителей, а также учителей.





«Благодаря инициативе ребят удалось спасти примерно девять деревьев, ведь переработка такого объема бумаги позволяет избежать вырубки лесов и помогает сохранить нашу планету», — рассказали в гимназии.