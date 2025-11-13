Гимназисты из Люберец собрали за две недели более 800 кг макулатуры
Свыше 800 килограммов макулатуры собрали ученики люберецкой гимназии №16 «Интерес» за две недели в рамках федеральной экологической акции «Разделяй. Умножай». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Организаторами сбора выступили школьные отряды «ЭкоЛидеры» и «Хламидомонада», они сумели привлечь к мероприятию не только учеников, но и их родителей, а также учителей.
«Благодаря инициативе ребят удалось спасти примерно девять деревьев, ведь переработка такого объема бумаги позволяет избежать вырубки лесов и помогает сохранить нашу планету», — рассказали в гимназии.Ранее сообщалось, что в Московской области активно устанавливают фандоматы для приёма пластиковых бутылок и ёмкости для сдачи текстиля. Все подмосковные пункты сбора вторсырья отображаются на интерактивной карте на сайте регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.