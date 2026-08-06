В деревне Торбеево планируют очистить Овальный пруд

06 августа 2026, 18:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков и староста деревни Торбеево Мгер Манукян совершил рабочий объезд территории. Обсудили текущее содержание и перспективное развитие населённого пункта, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.





В муниципалитете по соседству с современными микрорайонами развиваются сельские населённые пункты. Первыми помощниками в решении повседневных вопросов на местах остаются старосты.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Торбееве по просьбам жителей ранее установили новую детскую площадку с системой видеонаблюдения, смонтировали современный остановочный павильон, заасфальтировали дорогу.

«По результатам объезда и обхода взяли в работу несколько задач. В их числе – очистка Овального пруда, модернизация контейнерной площадки, обустройство участков тротуара вдоль региональной дороги и многое другое», – рассказал Волков.