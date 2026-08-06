В деревне Торбеево планируют очистить Овальный пруд
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков и староста деревни Торбеево Мгер Манукян совершил рабочий объезд территории. Обсудили текущее содержание и перспективное развитие населённого пункта, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
В муниципалитете по соседству с современными микрорайонами развиваются сельские населённые пункты. Первыми помощниками в решении повседневных вопросов на местах остаются старосты.
В Торбееве по просьбам жителей ранее установили новую детскую площадку с системой видеонаблюдения, смонтировали современный остановочный павильон, заасфальтировали дорогу.
«По результатам объезда и обхода взяли в работу несколько задач. В их числе – очистка Овального пруда, модернизация контейнерной площадки, обустройство участков тротуара вдоль региональной дороги и многое другое», – рассказал Волков.Глава муниципалитета поблагодарил всех старост округа за неравнодушие, активную гражданскую позицию и участие в судьбе Люберец.