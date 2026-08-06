Заключительный этап Кубка футбольных мам Подмосковья пройдёт в Чехове

06 августа 2026, 18:35

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На стадионе «Гидросталь» в городском округе Чехов 8 августа пройдёт четвертый, заключительный, этап Кубка футбольных мам Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Финальный этап турнира состоится в рамках празднования Дня физкультурника и объединит команды футбольных мам из разных городов России.

«На поле выйдут девять команд из Москвы, Московской области, Владимира и Брянска. Впервые участниками турнира станут команды мам из Новокузнецка и местная команда – ФК «Чехов». Помимо наград, по итогам заключительного этапа будут определены победители общего зачёта кубка», – рассказали в ведомстве.