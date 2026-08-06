Заключительный этап Кубка футбольных мам Подмосковья пройдёт в Чехове
На стадионе «Гидросталь» в городском округе Чехов 8 августа пройдёт четвертый, заключительный, этап Кубка футбольных мам Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Финальный этап турнира состоится в рамках празднования Дня физкультурника и объединит команды футбольных мам из разных городов России.
«На поле выйдут девять команд из Москвы, Московской области, Владимира и Брянска. Впервые участниками турнира станут команды мам из Новокузнецка и местная команда – ФК «Чехов». Помимо наград, по итогам заключительного этапа будут определены победители общего зачёта кубка», – рассказали в ведомстве.Почётными гостями праздника станут олимпийский чемпион по боксу, чемпион России, мира и Европы Александр Поветкин и двукратный чемпион страны, обладатель Кубка России и финалист Суперкубка страны Александр Липко. Динамичную разминку для участниц турнира проведут спортсменки гандбольного клуба «Звезда».
Кубок футбольных мам – серия турниров, объединяющая активных мам футболистов и женщин, неравнодушных к футболу. В этом году организаторы ввели для команд систему рейтинга. За первое место дают восемь очков, за второе – семь, за третье – шесть.
По итогам серии будет составлен рейтинг, который определит участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире в августе в Чехове.