В Лотошине поздравили с юбилеем двух долгожительниц

21 июля 2025, 18:07

Видео: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Двух жительниц муниципального округа Лотошино — Тамару Павловну Кныш и Тамару Михайловну Мякушкину поздравили с 85-летием представители окружной администрации. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Мероприятие состоялось при поддержке проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение». Долгожительниц поздравили с праздником замглавы округа Лотошино Никита Махлюев и заведующая сектором по работе с населением и обращениями граждан Екатерина Буйная.





«От всей души поздравляем Тамару Михайловну и Тамару Павловну с 85-летием! Желаем крепкого здоровья, благополучия им и их близким!» — сказал Никита Махлюев.