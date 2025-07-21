В Лотошине поздравили с юбилеем двух долгожительниц
Видео: пресс-служба администрации м.о. Лотошино
Двух жительниц муниципального округа Лотошино — Тамару Павловну Кныш и Тамару Михайловну Мякушкину поздравили с 85-летием представители окружной администрации. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Мероприятие состоялось при поддержке проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение». Долгожительниц поздравили с праздником замглавы округа Лотошино Никита Махлюев и заведующая сектором по работе с населением и обращениями граждан Екатерина Буйная.
«От всей души поздравляем Тамару Михайловну и Тамару Павловну с 85-летием! Желаем крепкого здоровья, благополучия им и их близким!» — сказал Никита Махлюев.Юбиляршам вручили подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и главы муниципального округа Лотошино Екатерины Долгасовой.