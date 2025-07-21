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В Лотошине поздравили с юбилеем двух долгожительниц

Видео: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Двух жительниц муниципального округа Лотошино — Тамару Павловну Кныш и Тамару Михайловну Мякушкину поздравили с 85-летием представители окружной администрации. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



Мероприятие состоялось при поддержке проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение». Долгожительниц поздравили с праздником замглавы округа Лотошино Никита Махлюев и заведующая сектором по работе с населением и обращениями граждан Екатерина Буйная.

«От всей души поздравляем Тамару Михайловну и Тамару Павловну с 85-летием! Желаем крепкого здоровья, благополучия им и их близким!» — сказал Никита Махлюев.
Юбиляршам вручили подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и главы муниципального округа Лотошино Екатерины Долгасовой.
Лев Каштанов

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