В деревне Власово завершили строительство газовых сетей по программе губернатора
Специалисты Мособлгаза завершили в деревне Власово Орехово‑Зуевского округа строительство внутрипоселковых газовых сетей. Проект реализован в рамках программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», рассказали в пресс-службе компании.
Руководство Мособлгаза встретилось с жителями деревни. На встречу пришли около 20 человек. На ней подробно рассмотрели такие вопросы газификации, как подготовка помещений к подключению, порядок подачи заявок и доступные льготы.
«Все строительно‑монтажные работы выполнены, построено более двух километров новых газовых сетей. Объект сдан в эксплуатацию в конце января. На следующей неделе ждём представителя подрядной организации, который оценит объём благоустройства территории. При хорошей погоде подрядчик сразу приступит к работам. Как только жители начнут подавать первые заявки, стартует строительство газопровода до границ участков заявителей», – рассказал начальник службы технологического присоединения Мособлгаза Сергей Черкашин.
Как отметили в компании, жителям деревни Власово будет обеспечен доступ к природному газу, что повысит для них уровень комфорта.
Подать заявку на газификацию по социальной программе догазификации можно на сайте АО «Мособлгаз».
