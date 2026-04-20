В деревне Власово завершили строительство газовых сетей по программе губернатора

Специалисты Мособлгаза завершили в деревне Власово Орехово‑Зуевского округа строительство внутрипоселковых газовых сетей. Проект реализован в рамках программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», рассказали в пресс-службе компании.





Руководство Мособлгаза встретилось с жителями деревни. На встречу пришли около 20 человек. На ней подробно рассмотрели такие вопросы газификации, как подготовка помещений к подключению, порядок подачи заявок и доступные льготы.

«Все строительно‑монтажные работы выполнены, построено более двух километров новых газовых сетей. Объект сдан в эксплуатацию в конце января. На следующей неделе ждём представителя подрядной организации, который оценит объём благоустройства территории. При хорошей погоде подрядчик сразу приступит к работам. Как только жители начнут подавать первые заявки, стартует строительство газопровода до границ участков заявителей», – рассказал начальник службы технологического присоединения Мособлгаза Сергей Черкашин.